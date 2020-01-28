Новосельцев очень ждет Кокорина в «Сочи»

Защитник «Сочи»заявил, что он и его партнеры по команде ждут прихода нападающего «Зенита»

«Мы все очень ждем Сашу Кокорина в "Сочи", и я в том числе. Он очень сильный футболист, обязательно поможет нам в решении турнирных задач.

Сейчас наша команда находится не там, где должна быть. Думаю, и Саше будет приятно поработать в нашем коллективе, потому что в "Сочи" сложилась очень хорошая рабочая атмосфера. И мы поможем Саше, и он нам. Все его тут ждут.

Думаю, что из "Сочи" Саша спокойно пробьется в главную сборную страны. Конечно, многое будет зависеть от него, но все в его руках. Я уверен, что у него все получится.

Думаю, он по показателям сможет составить конкуренцию и Азмуну, и Дзюбе, будет больше забивать голов и будет заметнее. Для нападающего это самый главный показатель», — приводит слова Новосельцева Sport24.ru. 0