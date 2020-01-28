Геркус: Не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий от «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива»прокомментировал новость об исковом заявлении, поданном московским клубом.

«Пока не видел текста искового заявления руководства "Локомотива", но в любом случае не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий.

Будучи наёмным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и советом директоров клуба, что, собственно, и делал.

Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в "Локомотиве" доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории.

Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим.

Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия», — написал Геркус на странице в «Инстаграме». 0