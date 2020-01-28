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    Геркус: Не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий от «Локомотива»

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость об исковом заявлении, поданном московским клубом.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «Пока не видел текста искового заявления руководства "Локомотива", но в любом случае не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий.

    Будучи наёмным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и советом директоров клуба, что, собственно, и делал.

    Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в "Локомотиве" доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории.

    Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим.

    Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия», — написал Геркус на странице в «Инстаграме». 0

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