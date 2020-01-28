«Динамо» проиграло польской «Лехии»

Московскоеуступило польской(0:2) в контрольном матче на первом зимнем сборе.

В составе поляков на 41-й и 72-й минутах отличились словак Томаш Гараслин и латвиец Кристерс Тоберс.

В первом контрольном матче 20 января «Динамо» со счетом 5:1 обыграло другой польский клуб «Заглембе».

Динамовцы занимают в РПЛ восьмое место, набрав 24 очка в 19 турах. «Лехия» идет на седьмом месте в чемпионате Польше, имея 30 очков после 20 встреч.