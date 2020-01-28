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    «Динамо» проиграло польской «Лехии»

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    Московское «Динамо» уступило польской «Лехии» (0:2) в контрольном матче на первом зимнем сборе.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе поляков на 41-й и 72-й минутах отличились словак Томаш Гараслин и латвиец Кристерс Тоберс.

    В первом контрольном матче 20 января «Динамо» со счетом 5:1 обыграло другой польский клуб «Заглембе».

    Динамовцы занимают в РПЛ восьмое место, набрав 24 очка в 19 турах. «Лехия» идет на седьмом месте в чемпионате Польше, имея 30 очков после 20 встреч.

    Контрольный матч
    «Динамо» (Москва, Россия) — «Лехия» (Гданьск, Польша) — 0:2 (0:1)
    Голы: Гараслин, 41, Тоберс, 72«Динамо»: Шунин, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Игбун. Второй тайм: Лещук, Соснин, Морозов, Рыков, Евгеньев, Каборе, Хильемарк, Н’Жи (Скопинцев, 72), Кардозу, Панченко, Комличенко«Лехия»: Кучак, Фила, Налепа, Малоча, Младенович, Маковски, Липски, Хараслин, Конраду (Михалик, 67), Лукашик (Тоберс, 46), Флавиу ПайшауПредупреждения: Игбун (20), Лукашик (24), Ордец (42), Хараслин (59), Комличенко (84), Тоберс (88), Скопинцев (90+2), Флавиу Пайшау (90+2)
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