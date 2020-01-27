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    Гвардиола: Нацелены на победу в трёх турнирах

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, какие планы перед собой ставит команда в этом сезоне.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «В этом сезоне мы всегда были нацелены на победу в трёх турнирах. Мы также продолжим бороться за Премьер-лигу — эта цель не изменилась.

    Мы полны решимости бороться за победу в каждом турнире. Следующий матч нам предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед" в Кубке лиги. Это наш шанс выйти в финал и попытаться выиграть этот трофей. Надеюсь, что наши болельщики заполнят стадион в предстоящем с матче с "Юнайтед" », — цитирует испанца Mirror.

    «Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 16 очков и это с учетом того, что у вторых одна игра в запасе. 0

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