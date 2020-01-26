«Спартак» планирует продлить соглашения с двумя футболистами

Московский «Спартак» продлит контракты с ветеранами команды, у которых соглашения истекают в конце сезона, сообщает Sport24.

Как передает источник, стороны уже вступили в переговоры, осталось договориться о только деталях.

Отмечается, что инициатором продления выступил тренерский штаб Доменико Тедеско. Наставник считает Реброва и Ещенко важными членами коллектива.

Ребров, которому в марте исполнится 36 лет, пришел в «Спартак» летом 2011 года и стал в составе команды чемпионом страны в сезоне-2016/17.

Ещенко, который свое 36-летие отпразднует в феврале, присоединился к «красно-белым» перед стартом чемпионского сезона. 0