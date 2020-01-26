«Локомотив» сыграл вничью с «Чонбук Моторс»

«Локомотив»
«Локомотив»
На 56-й минуте корейцы открыли счет после стеночки и удара с пяти метров Сен Ги Ли. В составе команды Юрия Семина единственный гол забил форвард Эдер.
Первый сбор «Локомотива» завершен. Команда получит несколько выходных и 31 января отправится в Катар, где сыграет на Кубке Матч Премьер.
Контрольный матч
«Локомотив» — «Чонбук» — 1:1 (0:0)
Голы: Сен Ги Ли, 56 (0:1). Эдер, 65 (1:1)«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 46), Чорлука (Кверквелия, 79), Хеведес (Рыбус, 63), Магкеев, Игнатьев, Баринов, Крыховяк (Мурило, 63), Жемалетдинов, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Эдер«Чонбук»: Бим Юнг Ли, Мин Юк Ким, Юн Хо Сон, Сен Ги Ли, Бок Юн Ким, Бан Сук О, Ларс Велдвийк, Ху Юк Юн, Ю Юн Ли, Чел Сон Чой, Кунимото