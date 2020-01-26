«Локомотив» сыграл вничью с «Чонбук Моторс»

Московскийсыграл вничью с южнокорейским(1:1) в товарищеском матче в испанской Марбелье.

На 56-й минуте корейцы открыли счет после стеночки и удара с пяти метров Сен Ги Ли. В составе команды Юрия Семина единственный гол забил форвард Эдер.

Первый сбор «Локомотива» завершен. Команда получит несколько выходных и 31 января отправится в Катар, где сыграет на Кубке Матч Премьер.