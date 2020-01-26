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    Креспо возглавил аргентинский клуб

    Футбол Латинская Америка
    Пресс-служба аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия» сообщает, что Эрнан Креспо стал новым главным тренером команды.

    Эрнан Креспо
    Эрнан Креспо

    44-летний специалист, который до этого возглавлял «Банфилд», сменил на этом посту Мариано Сосо. Подробности сделки не разглашаются.

    Напомним, почти всю карьеру игрока Креспо провел в итальянской серии А, выступая за «Парму», «Интер», Лацию« и другие клубы. За сборную Аргентины он провел 64 матча и забил 35 голов.

    В чемпионате Аргентины "Дефенса и Хустисия" после 16 матчей занимает 16 место.

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