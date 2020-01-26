Креспо возглавил аргентинский клуб

Эрнан Креспо
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44-летний специалист, который до этого возглавлял «Банфилд», сменил на этом посту Мариано Сосо. Подробности сделки не разглашаются.
Напомним, почти всю карьеру игрока Креспо провел в итальянской серии А, выступая за «Парму», «Интер», Лацию« и другие клубы. За сборную Аргентины он провел 64 матча и забил 35 голов.
В чемпионате Аргентины "Дефенса и Хустисия" после 16 матчей занимает 16 место.
¡Bienvenido Hernán Crespo a Defensa y Justicia!@Crespo pic.twitter.com/9gUrDOXZVA— Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) 26 січня 2020 р.