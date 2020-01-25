Red Bull не планирует покупать «Спартак»

Логотип «РБ Лейпциг»
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По данным издания, информация об интересе австрийской компании к московскому клубу не соответствуют действительности.
Более того, у компании нет планов приходить в российский футбол.
Red Bull является владельцем немецкого «РБ Лейпциг», австрийского «Ред Булл Зальцбург» и американского «Нью-Йорк Ред Буллс».
Владелец «Спартака» Леонид Федун в 2023 году планирует передать контрольный пакет акций «Спартака» в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики команды. 0