Red Bull не планирует покупать «Спартак»

Производитель энергетических напитковне собирается покупать московский «Спартак», информирует Salzburger Nachrichten.

По данным издания, информация об интересе австрийской компании к московскому клубу не соответствуют действительности.

Более того, у компании нет планов приходить в российский футбол.

Red Bull является владельцем немецкого «РБ Лейпциг», австрийского «Ред Булл Зальцбург» и американского «Нью-Йорк Ред Буллс».

Владелец «Спартака» Леонид Федун в 2023 году планирует передать контрольный пакет акций «Спартака» в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики команды. 0