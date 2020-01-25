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    Red Bull не планирует покупать «Спартак»

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    Производитель энергетических напитков Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует Salzburger Nachrichten.

    Логотип «РБ Лейпциг»
    Логотип «РБ Лейпциг»

    По данным издания, информация об интересе австрийской компании к московскому клубу не соответствуют действительности.

    Более того, у компании нет планов приходить в российский футбол.

    Red Bull является владельцем немецкого «РБ Лейпциг», австрийского «Ред Булл Зальцбург» и американского «Нью-Йорк Ред Буллс».

    Владелец «Спартака» Леонид Федун в 2023 году планирует передать контрольный пакет акций «Спартака» в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики команды. 0

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