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    Сульшер: Юрген Клопп потратил четыре года на создание своей команды

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу последних результатов своей команды.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «У нас есть свой способ, как нужно действовать. Конечно, можно увидеть, как хороши сейчас другие команды. Юрген Клопп потратил четыре года на создание своей команды, и у них сейчас хорошо идут дела. Я много раз говорил, что развитие команды не происходит быстро, и это не исправить за один раз.
    З а одно трансферное окно не получится приобрести 8-10 футболистов. У нас было одно приличное трансферное окно летом, январское окно непростое. Но сейчас мы пытаемся что-то сделать.

    Я собираюсь придерживаться того, что мне доверили делать в клубе, и надеюсь, что получится достаточно хорошо и руководство сможет увидеть, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова норвежцы Sky Sports. 0

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