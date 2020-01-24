Сульшер: Юрген Клопп потратил четыре года на создание своей команды

Главный тренердал комментарий по поводу последних результатов своей команды.

«У нас есть свой способ, как нужно действовать. Конечно, можно увидеть, как хороши сейчас другие команды. Юрген Клопп потратил четыре года на создание своей команды, и у них сейчас хорошо идут дела. Я много раз говорил, что развитие команды не происходит быстро, и это не исправить за один раз.

З а одно трансферное окно не получится приобрести 8-10 футболистов. У нас было одно приличное трансферное окно летом, январское окно непростое. Но сейчас мы пытаемся что-то сделать.

Я собираюсь придерживаться того, что мне доверили делать в клубе, и надеюсь, что получится достаточно хорошо и руководство сможет увидеть, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова норвежцы Sky Sports. 0