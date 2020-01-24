«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол

Павел Мамаев
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В составе российского клуба дубль оформил Роман Еременко, еще один гол забил Павел Мамаев, реализовавший пенальти.
Для Мамаева это был первый гол в составе ростовской команды.
Команда Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в ОАЭ, который продлится до 25 января.
Контрольный матч
«Ростов» — «Рига» 3:1 (2:1)
Голы: Еременко, 27, 42; Мамаев, 63 (с пенальти)Состав «Ростова» в первом тайме: Бабурин — Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов — Байрамян, Норманн, Еременко (к) — Осинов, Зайнутдинов, СаплиновСостав «Ростова» во втором тайме: Песьяков — Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Ведерников — Попов (к), Мамаев, Черкес — Ионов, Прошляков, Долгов