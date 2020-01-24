«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол

обыграл(3:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

В составе российского клуба дубль оформил Роман Еременко, еще один гол забил Павел Мамаев, реализовавший пенальти.

Для Мамаева это был первый гол в составе ростовской команды.

Команда Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в ОАЭ, который продлится до 25 января.