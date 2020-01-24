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    «Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол

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    ФК «Ростов» обыграл «Ригу» (3:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    В составе российского клуба дубль оформил Роман Еременко, еще один гол забил Павел Мамаев, реализовавший пенальти.

    Для Мамаева это был первый гол в составе ростовской команды.

    Команда Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в ОАЭ, который продлится до 25 января.

    Контрольный матч
    «Ростов» — «Рига» 3:1 (2:1)
    Голы: Еременко, 27, 42; Мамаев, 63 (с пенальти)Состав «Ростова» в первом тайме: Бабурин — Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов — Байрамян, Норманн, Еременко (к) — Осинов, Зайнутдинов, СаплиновСостав «Ростова» во втором тайме: Песьяков — Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Ведерников — Попов (к), Мамаев, Черкес — Ионов, Прошляков, Долгов
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