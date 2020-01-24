«Локомотив» пытается проработать трансфер Алексея Миранчука за границу

Генеральный директорзаявил, что клуб работает над трансфером полузащитникав иностранный клуб.

«Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде.

Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», — цитируют Кикнадзе «Известия».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 24-летнему футболисту со стороны клубов из Италии и Англии.

В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах за «Локомотив», забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. 0