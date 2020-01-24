ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кике СетьенТренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе
  • 12:48
    • Большинство игроков НХЛ хотели бы выпить пива вместе с Овечкиным
  • 12:34
    • Действующая чемпионка прекратила борьбу на Australian Open
  • 12:20
    • В «Младе» подтвердили возможный уход Комличенко
  • 11:53
    • «Локомотив» пытается проработать трансфер Алексея Миранчука за границу
  • 07:04
    • Александрова проиграла Квитовой в третьем круге Australian Open
    Все новости спорта

    «Локомотив» пытается проработать трансфер Алексея Миранчука за границу

    Футбол Трансферы Футбол России Локомотив
    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб работает над трансфером полузащитника Алексея Миранчука в иностранный клуб.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде.

    Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», — цитируют Кикнадзе «Известия».

    Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 24-летнему футболисту со стороны клубов из Италии и Англии.

    В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах за «Локомотив», забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Планы на зиму: «Спартак»
  • 22/01/2020 в 20:35
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Кельн»
  • 1.76
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как проявит себя обновленная атака «шмелей»?
  • «Боруссия» Д — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Воспользуется ли «Милан» слабой защитой «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Увезет ли «Леванте» очки из Памплоны?
  • «Осасуна» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Дмитрий Алиев Прочие ЧЕ по фигурному катанию. Алиев — чемпион Европы, Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танцаПодробности второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию 01:140
  • 11:22
    • СМИ: Краневиттер стал игроком «Монтеррея»
  • 10:01
    • Джокович — в 1/8 финала Australian Open-2020
  • 08:58
    • «Лейкерс» одолели «Бруклин», «Кливленд» уступил «Вашингтону»
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» играет так, как будто их не тренируют. Команда Сульшера опять провалиласьПять выводов после матча «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» продолжит не проигрывать дома?
  • 3.16
    •
  • 12:08
    • Чилич вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
  • 11:37
    • Одноклубник Головина признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре
  • 11:05
    • Симеоне: Беру на себя всю ответственность за вылет из Кубка Испании
    Даниил Медведев Теннис Australian Open. Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг, Кузнецова отправилась домойОбзор матчей четвертого дня соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису Вчера в 17:050
  • 08:23
    • СМИ: «Интер» согласовал трансфер Эриксена
  • 00:36
    • Алиев завоевал золото ЧЕ-2020 по фигурному катанию, у Даниеляна — серебро
  • 10:49
    • Защитник «Наполи» перешел в «Сампдорию»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Брешиа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ницца — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Осасуна — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Нортгемптон Таун — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч КПР — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие