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    «Манчестер Юнайтед» оштрафован по итогам встречи с «Ливерпулем»

    Футбол Манчестер Юнайтед Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Футбольная ассоциация Англии (FA) наложила на «Манчестер Юнайтед» штраф по итогам матча Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2), сообщает The Mirror.

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» окружили арбитра
    Футболисты «Манчестер Юнайтед» окружили арбитра

    «Красные дьяволы» заплатят 20 тысяч фунтов штрафа за неподобающее поведение футболистов.

    Инцидент произошел на 26-й минуте встречи, когда игроки «Юнайтед» набросились на главного арбитра Крэйга Поусона. Они указывали на то, что Роберто Фирмино отправил мяч в ворота после того, как Вирджил ван Дейк сфолил на Давиде де Хеа.

    Впоследствии VAR помог отменить взятие ворот, но «Манчестер Юнайтед» получил наказание за несдержанность футболистов.

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