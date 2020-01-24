«Манчестер Юнайтед» оштрафован по итогам встречи с «Ливерпулем»

Футбольная ассоциация Англии (FA) наложила на «Манчестер Юнайтед» штраф по итогам матча Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2), сообщает The Mirror.

«Красные дьяволы» заплатят 20 тысяч фунтов штрафа за неподобающее поведение футболистов.

Инцидент произошел на 26-й минуте встречи, когда игроки «Юнайтед» набросились на главного арбитра Крэйга Поусона. Они указывали на то, что Роберто Фирмино отправил мяч в ворота после того, как Вирджил ван Дейк сфолил на Давиде де Хеа.

Впоследствии VAR помог отменить взятие ворот, но «Манчестер Юнайтед» получил наказание за несдержанность футболистов.

«Манчестер Юнайтед», набравший 34 балла в 24 встречах, располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. 0