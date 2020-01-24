В «Младе» подтвердили возможный уход Комличенко

Спортивный директор «Млады Болеслав»заявил, что команда отправилась на тренировочный сбор без нападающего

По его словам, футболист отправился в Москву на переговоры с новым клубом.

«Николай сейчас занимается конкретным трансферным предложением. Он получил разрешение от клуба и покинул команду. Вопрос должен решиться в ближайшие дни», — цитирует Джиноха официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.

Ранее стало известно, что нападающий близок к переходу в состав московского «Динамо». 0