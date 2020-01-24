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    В «Младе» подтвердили возможный уход Комличенко

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    Спортивный директор «Млады Болеслав» Йозеф Джинох заявил, что команда отправилась на тренировочный сбор без нападающего Николая Комличенко.

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    По его словам, футболист отправился в Москву на переговоры с новым клубом.

    «Николай сейчас занимается конкретным трансферным предложением. Он получил разрешение от клуба и покинул команду. Вопрос должен решиться в ближайшие дни», — цитирует Джиноха официальный сайт клуба.

    В минувшем сезоне Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.

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