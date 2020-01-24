Глушаков верит в выбор правильного пути со стороны Кокорина

Полузащитник «Ахмата»высказался о ситуации с форвардом «Зенита», которого собираются отдать в аренду в «Сочи».

«Мне сложно рассуждать о причинах такого решения. Не знаю всей "кухни". Я в хороших отношениях с Сашей. Мы с ним увиделись и пообщались после того, как он вышел. Хороший парень. Думаю, он во всем разберется. Не маленький мальчик, выберет правильный путь.

Выйдет ли он на прежний уровень? А почему нет? Еременко ведь два года не играл? А сейчас все у него нормально.

Саша еще молод. С его данными он точно напомнит о себе. Желаю ему удачи. Парень прошел такой нелегкий путь... Он еще всем все докажет», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс». 0