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    Глушаков верит в выбор правильного пути со стороны Кокорина

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    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, которого собираются отдать в аренду в «Сочи».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Мне сложно рассуждать о причинах такого решения. Не знаю всей "кухни". Я в хороших отношениях с Сашей. Мы с ним увиделись и пообщались после того, как он вышел. Хороший парень. Думаю, он во всем разберется. Не маленький мальчик, выберет правильный путь.

    Выйдет ли он на прежний уровень? А почему нет? Еременко ведь два года не играл? А сейчас все у него нормально.

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    • Саша еще молод. С его данными он точно напомнит о себе. Желаю ему удачи. Парень прошел такой нелегкий путь... Он еще всем все докажет», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс». 0

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