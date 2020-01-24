Одноклубник Головина признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре

Виссам Бен Йеддер
globallookpress.com
Одноклубник Александра Головина набрал 49 процентов голосов.
В последнем месяце прошлого года на его счету четыре гола и две результативные передачи.
Также на награду претендовали Людовик Айорк из «Страсбура» и Димитри Пайет из «Марселя», которые набрали 12 и 39 процентов соответственно.
🏆 Félicitations à @WissBenYedder qui remporte Le Trophée @UNFP @EA_FIFA_France du Joueur du Mois en @Ligue1Conforama 👏— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 23. Januar 2020
Cela récompense son excellent mois de décembre ! 💪#TropheesUNFP #FUT20 #POTM #ad pic.twitter.com/4UKUiawTpJ