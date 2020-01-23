Вулверхэмптон — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (23.01.2020)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Мэтт Доэрти, Педру Нету, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Конор Коди, Хонни Отто, Ромен Сес, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.
«Ливерпуль»: Алисон, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.