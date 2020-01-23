«Манчестер Юнайтед» может вернуть Тевеса

проявляет интерес к нападающему, утверждает Tuttosport.

По данным источника, английский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В составе манкунианцев Тевес может заменить травмированного нападающего Маркуса Рашфорда, который выбыл из строя из-за травмы на несколько недель.

Тевес ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2009 год и дважды становился с клубом чемпионом Англии.

Тевес выступает за «Боку Хуниорс» с января 2018 года. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинский форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Аргентины и забил 3 гола. 0