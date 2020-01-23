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    Семин: «Локомотив» пропускает нелепые голы

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Осиеком» (0:2) на сборе в Испании.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Каждый должен сделать выводы по работе, хотя работают ребята хорошо. Мы играем с командами, которые держат глубокую оборону и быстро отходят назад.

    У нас возникают проблемы с контратакующими действиями. Нужно учесть этот момент. Ничего страшного в поражении нет, есть основания встряхнуть команду, подумать о концентрации.

    Мы пропускаем нелепые голы. Поэтому есть о чем поговорить. Это хорошо», — передает слова Семина пресс-служба «Локомотива».

    Напомним, что в первом контрольном матче «Локомотив» 20 января сыграл вничью 3:3 с румынским клубом «Стяуа».

    В следующем товарищеской встрече 26 января команда Семина сыграет с корейским «Чонбук Хендэ Моторс». 0

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