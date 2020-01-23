«Челси» все еще рассматривает вариант с подписанием Чалова

Нападающийостаётся в списке потенциальных приобретений лондонского, сообщает Daily Express.

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«Синие» могут вернуться к варианту с 21-летним россиянином, если не сумеют заполучить форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани. Минувшей ночью «Челси» сделал парижанам предложение об аренде уругвайца до конца нынешнего сезона, но договориться пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в услугах Чалова также заинтересованы «Брайтон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Севилья».

В нынешнем сезоне в 19 матчах российской Премьер-лиги форвард записал на свой счет 5 мячей и 2 результативные передачи. 0