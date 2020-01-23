«Челси» все еще рассматривает вариант с подписанием Чалова

Федор Чалов
ПФК ЦСКА
«Синие» могут вернуться к варианту с 21-летним россиянином, если не сумеют заполучить форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани. Минувшей ночью «Челси» сделал парижанам предложение об аренде уругвайца до конца нынешнего сезона, но договориться пока не удалось.
Ранее сообщалось, что в услугах Чалова также заинтересованы «Брайтон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Севилья».
В нынешнем сезоне в 19 матчах российской Премьер-лиги форвард записал на свой счет 5 мячей и 2 результативные передачи. 0