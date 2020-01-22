Джано подписал контракт с «Анортосисом»

Бывший полузащитникподписал контракт с кипрским клубом передает «Чемпионат».

Напомним, накануне контракт между «Спартаком» и 27-летним грузинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Джано защищал цвета московского «Спартака» с 2009 года. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в самарские «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

В нынешней кампании Джано принял участие в 6 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. 0