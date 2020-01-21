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    Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ

    Футбол Футбол России
    Новым министром спорта Российской Федерации назначен Олег Матыцин, сменивший на этом посту Павла Колобкова.

    Олег Матыцин
    Олег Матыцин

    Напомним, что правительство Дмитрия Медведева в полном составе, включая Колобкова, подало в отставку 15 января.

    «В соответствий с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Матыцина Олега Васильевича министром спорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится на официальном сайте президента России.

    Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

    Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко стал новым вице-премьером правительства России. Сообщалось, что он будет курировать спорт.

    51-летний функционер является генеральным директором и председателем правления «Газпром-медиа».

    С 2014 года Чернышенко работает в КХЛ и является членом совета Федерации хоккея России. Также Чернышенко был главой оргкомитета Сочи-2014.

    Правление КХЛ пока не обсуждало вопрос о президенте лиги после того, как Дмитрий Чернышенко был назначен на новую должность, заявил РИА Новости член правления КХЛ Кирилл Фастовский.

    С мая 2018 года должность вице-премьера по спорту занимала Ольга Голодец. До этого на посту был бывший министр спорта Виталий Мутко.

    Сам Мутко не войдет в состав нового правительства, где он занимал различные должности с 2008 года.

    С мая 2018 года Виталий Мутко занимал пост вице-премьера по инфраструктуре. В правительстве он курировал вопросы строительства и регионального развития, а также вопросы социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

    По данным РБК теперь Мутко может возглавить АО «Дом.РФ» — госкомпанию со статусом «единый институт развития в жилищной сфере».

    «Дом.РФ» отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т.п.

    В конце 2018 года полномочия «Дом.РФ» существенно расширили, в частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками. 0

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