Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ

Новым министром спорта Российской Федерации назначен, сменивший на этом посту

Напомним, что правительство Дмитрия Медведева в полном составе, включая Колобкова, подало в отставку 15 января.

«В соответствий с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Матыцина Олега Васильевича министром спорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится на официальном сайте президента России.

Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко стал новым вице-премьером правительства России. Сообщалось, что он будет курировать спорт.

51-летний функционер является генеральным директором и председателем правления «Газпром-медиа».

С 2014 года Чернышенко работает в КХЛ и является членом совета Федерации хоккея России. Также Чернышенко был главой оргкомитета Сочи-2014.

Правление КХЛ пока не обсуждало вопрос о президенте лиги после того, как Дмитрий Чернышенко был назначен на новую должность, заявил РИА Новости член правления КХЛ Кирилл Фастовский.

С мая 2018 года должность вице-премьера по спорту занимала Ольга Голодец. До этого на посту был бывший министр спорта Виталий Мутко.

Сам Мутко не войдет в состав нового правительства, где он занимал различные должности с 2008 года.

С мая 2018 года Виталий Мутко занимал пост вице-премьера по инфраструктуре. В правительстве он курировал вопросы строительства и регионального развития, а также вопросы социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

По данным РБК теперь Мутко может возглавить АО «Дом.РФ» — госкомпанию со статусом «единый институт развития в жилищной сфере».

«Дом.РФ» отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т.п.

В конце 2018 года полномочия «Дом.РФ» существенно расширили, в частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками. 0