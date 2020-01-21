Гвардиола: Матчей в Англии слишком много

.Lead Главный тренервысказался о сложностях календаря в Англии.

«Нужно принять решение. Думаю, что необходимо сделать так, чтобы год состоял из 400 дней. Что касается Кубка английской лиги, уберите некоторые турниры. Исключите их полностью, так будет меньше игр. Меньше матчей, меньше соревнований, меньше команд, больше качества. Людям понравится это. Они смогут ходить в театр, в кино, рестораны, смотреть на салюты.

В Германии и Испании меньше игр, гораздо меньше, чем здесь. В Бундеслиге 18 команд, а не 20, один кубок, а не два. У них есть перерыв, как и в Испании. Стадии Кубков проходят в 1 игру, а не в 2. Это большая разница.

Это необходимо для защиты игроков. Они будут наслаждаться этим, люди тоже. В Англии слишком много матчей, честно», — цитирует Гвардиолу Goal.com. 0