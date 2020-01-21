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    «Эвертон» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эвертон — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.01.2020)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Ньюкасл Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Эвертон» — «Ньюкасл».

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    Составы команд:

    «Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Fabian Delph, Доминик Калверт-Льюин, Тео Уолкотт, Лука Динь, Йерри Мина, Морган Шнейдерлен, Джибриль Сидибе, Бернард, Мойзе Кин.

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс, Жоэлинтон, Мэтт Ритчи, Айзак Хэйден, Федерико Фернандес, Мигель Альмирон, Кристиан Атсу, Шон Лонгстафф, Matthew Longstaff.

    Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Эвертон» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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