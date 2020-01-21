Эвертон — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.01.2020)

Составы команд:
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Fabian Delph, Доминик Калверт-Льюин, Тео Уолкотт, Лука Динь, Йерри Мина, Морган Шнейдерлен, Джибриль Сидибе, Бернард, Мойзе Кин.
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс, Жоэлинтон, Мэтт Ритчи, Айзак Хэйден, Федерико Фернандес, Мигель Альмирон, Кристиан Атсу, Шон Лонгстафф, Matthew Longstaff.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Эвертон» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.