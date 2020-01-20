Федотов: С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать

В своем интервью « Советскому Спорту » главный тренерувеличение количества клубов в РПЛ, а также возможное выживание в лиге за счет этого.

«Об этом точно не думаю. А планы расширить Премьер-лигу приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России — слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание.

Окна в календаре для матчей найдутся. Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. За последние тридцать лет климат резко изменился. Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать.

В РПЛ хватает проблемных клубов? Мне кажется, проблема в другом. Нам не хватает системности, специализации. В Европе тоже есть клубы с небольшими бюджетами, которые тем не менее прекрасно выживают. За счет подготовки молодежи, трансферов, работы с болельщиками. Вот и нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности», — цитирует специалист «Советский Спорт». 0