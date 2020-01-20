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    Федотов: С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать

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    В своем интервью «Советскому Спорту» главный тренер «Сочи» Владимир Федотов увеличение количества клубов в РПЛ, а также возможное выживание в лиге за счет этого.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Об этом точно не думаю. А планы расширить Премьер-лигу приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России — слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание.

    Окна в календаре для матчей найдутся. Вы посмотрите, какая сейчас в России погода. За последние тридцать лет климат резко изменился. Когда-то уже в середине ноября в футбол играть было нельзя. С появлением современных арен и глобальным потеплением многие проблемы отпали. И паузы в календаре надо сокращать.

    В РПЛ хватает проблемных клубов? Мне кажется, проблема в другом. Нам не хватает системности, специализации. В Европе тоже есть клубы с небольшими бюджетами, которые тем не менее прекрасно выживают. За счет подготовки молодежи, трансферов, работы с болельщиками. Вот и нашим клубам нужно учиться жить по средствам и стремиться к стабильности», — цитирует специалист «Советский Спорт». 0

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