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    Клопп спрогнозировал попадание «Юнайтед» в Лигу чемпионов

    Футбол Ливерпуль Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре английской Премьер-лиги.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «У "Юнайтед" хорошая команда, талантливая и опытная. У нее большой потенциал. Думаю, они завоюют путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Разумеется, они способны нас победить. Но все зависит от того, насколько хорошо мы позволим им играть.

    Когда мы играем наилучшим образом, проблемы возникают у любого соперника. Это наш стадион, так что нам нужно убедиться, что все это понимают.

    В старые добрые времена встречи между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" были особенными, потому что игроки вышибали друг друга за пределы поля. Но я не хочу такого.

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    Если кто-то нас о таком попросит — без шансов. Мы хотим выиграть матч, а не победить в маленькой битве. Мы готовы быть агрессивными, но не в таком смысле, как наши предки.

    Когда мы кого-то травмируем, больно нам самим. Так что нам нужны ясный ум и невероятная атмосфера», — приводит слова Клоппа Goal.com. 0

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