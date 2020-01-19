Клопп спрогнозировал попадание «Юнайтед» в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре английской Премьер-лиги.

«У "Юнайтед" хорошая команда, талантливая и опытная. У нее большой потенциал. Думаю, они завоюют путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Разумеется, они способны нас победить. Но все зависит от того, насколько хорошо мы позволим им играть.

Когда мы играем наилучшим образом, проблемы возникают у любого соперника. Это наш стадион, так что нам нужно убедиться, что все это понимают.

В старые добрые времена встречи между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" были особенными, потому что игроки вышибали друг друга за пределы поля. Но я не хочу такого.

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Если кто-то нас о таком попросит — без шансов. Мы хотим выиграть матч, а не победить в маленькой битве. Мы готовы быть агрессивными, но не в таком смысле, как наши предки.

Когда мы кого-то травмируем, больно нам самим. Так что нам нужны ясный ум и невероятная атмосфера», — приводит слова Клоппа Goal.com. 0