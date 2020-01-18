Сульшер: «МЮ» может остановить «Ливерпуль»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча противв 23-м туре АПЛ.

«Это будет спектакль, на который мы способны. У нас в прошлом сезоне были большие матчи против "Манчестер Сити" и ПСЖ, оглядываясь на которые можем сказать: "Да, мы можем это сделать".

У нас уже были два матча вничью с "Ливерпулем" на "Олд Траффорд". Есть несколько вариантов, как мы можем играть против них. Нужно достичь дополнительный уровень, чтобы что-то сделать на "Энфилде".

Это непростое место, но вы должны пойти туда с мыслью не просто ждать, пока они вас обкатают. Мы должны пойти туда и показать свой собственный авторитет в игре, и делать все, что можем», — цитирует Сульшера официальный сайт «красных дьяволов».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится 19 января, начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ (61 очко). При этом у «красных» остается матч в запасе. «Манчестер Юнайтед» идет пятым (34). 0