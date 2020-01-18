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    «Ньюкасл» вырвал победу у «Челси»

    «Ньюкасл» — «Челси»: счет 1:0, обзор гола

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    В матче 23 тура АПЛ «Ньюкасл» сумел добыть победу над «Челси», забив на последних секундах игры (1:0).

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    Сен-Максимен выполнил навес с левого фланга. Прямо из вратарской зоны головой пробил Хэйден. Удар получился слабым, но вратарь «синих» среагировать не успел.

    Итого «Ньюкасл» поднимается на 12 строчку (29 баллов). «Челси» остался на 4 месте с 39 очками.

    АПЛ. 23 тур
    «Ньюкасл» — «Челси» — 1:0
    «Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Кларк, Виллемс (Ритчи, 12), Крафт (Лонгстафф, 71), Альмирон, Хэйден, Шелви (Лонгстафф, 85), Сен-Максимен, Ласселс, Жоэлинтон«Челси»: Аррисабалага, Джеймс (Эмерсон, 75), Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт (Баркли, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 80)Гол: 1:0 — 90 ХэйденПредупреждения: Хэйден (55), Эмерсон (84)
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