«Ньюкасл» — «Челси»: счет 1:0, обзор гола

В матче 23 тура АПЛсумел добыть победу над, забив на последних секундах игры (1:0).

Сен-Максимен выполнил навес с левого фланга. Прямо из вратарской зоны головой пробил Хэйден. Удар получился слабым, но вратарь «синих» среагировать не успел.

Итого «Ньюкасл» поднимается на 12 строчку (29 баллов). «Челси» остался на 4 месте с 39 очками.