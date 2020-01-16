Колосков о расширении лиги: Наше болото расширяется

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что считает непродуманной идею о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд.

Общее собрание РПЛ проголосовало за вариант проведения чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и с расширением количества участников до 18. С момента создания премьер-лиги в 2001 году по настоящее время в турнире участвуют 16 команд.

«Я за любые перемены, но лишь бы они шли на пользу футболу, и смысла этой идеи я понять не могу.

Мне говорят, что увеличится количество игр, но возникает вопрос, есть ли деньги у этих команд, которые вступят в премьер-лигу.

Постоянно читаем о проблемах у команд — у одной второй, пятой, седьмой. Сейчас семь команд в более или менее стабильном положении, не больше, а мы опять добавим проблемные команды.

Второе — а что за уровень мастерства у этих команд? Они что конкуренцию повысят? Это будут еще две посредственные команды, это количество не в пользу качества. Наша посредственность будет еще более размытой.

В-третьих, мы в каких условиях будем играть? У нас пока есть один всепогодный стадион в Питере. Вот сейчас теплая зима, но ведь это исключение.

Ну и четвертое — мы постоянно слышим от тренеров, чьи команды играют в еврокубках о слишком насыщенном календаре и о том, что игроки не восстанавливаются.

Постоянно речь идет о том, как все устали. А тут еще добавятся матчи. Откуда тогда эта идея? Нужно ведь обсудить с тренерской конференцией, нужна единая позиция или хотя бы просто внятная.

Мотивация проголосовавших "за", как мне кажется, просто чтобы меньше было шансов вылететь. Наше болото расширяется и сохраняется прописка в премьер-лиге», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

Также на общем собрании организации был переизбран президент РПЛ.

«Прядкин зарекомендовал себя как хороший руководитель, решение, я думаю, абсолютно правильное», — подчеркнул Колосков. 0