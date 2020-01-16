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    Бабаев: ЦСКА не собирается перехватывать Соболева у «Динамо»

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в состав армейцев.

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев

    Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается взять 22-летнего игрока в аренду с правом последующего выкупа.

    Позже пресс-служба «Крыльев Советов» проинформировала о том, что форвард не полетел с командой Миодрага Божовича на первый зимний сбор в турецкий Белек.

    «Футболист, конечно, интересный, но вся та информация, которая в прессе появляется, о том, что мы перехватываем его у "Динамо", не соответствует действительности», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

    В этом сезоне Соболев забил 10 голов и отдал три результативных передачи в 18 матчах РПЛ. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро. 0

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