Бабаев: ЦСКА не собирается перехватывать Соболева у «Динамо»

Генеральный директор ЦСКАпрокомментировал информацию о том, нападающий «Крыльев Советов»может перейти в состав армейцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается взять 22-летнего игрока в аренду с правом последующего выкупа.

Позже пресс-служба «Крыльев Советов» проинформировала о том, что форвард не полетел с командой Миодрага Божовича на первый зимний сбор в турецкий Белек.

«Футболист, конечно, интересный, но вся та информация, которая в прессе появляется, о том, что мы перехватываем его у "Динамо", не соответствует действительности», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

В этом сезоне Соболев забил 10 голов и отдал три результативных передачи в 18 матчах РПЛ. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро. 0