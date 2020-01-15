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    Молодежная сборная России определилась с соперниками на контрольные матчи в марте

    Футбол Сборная России Футбол России
    Молодежная сборная России в марте проведет товарищеские матчи против команд Северной Ирландии и Венгрии.

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов

    Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

    Товарищеские матчи будут сыграны в рамках учебно-тренировочного сбора в испанской Марбелье, который пройдет с 23 по 31 марта.

    26-го марта россияне встретятся с командой Северной Ирландии, а 30-го марта — с Венгрией. Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее.

    «Северная Ирландия уже давно известна, как крепкая, атлетичная и боевая команда. Такой соперник нам очень нужен, так как осенние матчи у нас все будут тяжелыми, важными и решающими. И, наконец, Венгрия — хозяева финального этапа. Нам очень важно уже сейчас окунуться в те скорости и в тот накал напряжённости игр, которые нам предстоят осенью в рамках отборочных встреч чемпионата Европы», — сказал старший тренер молодежной сборной Михаил Галактионов. 0

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