Молодежная сборная России определилась с соперниками на контрольные матчи в марте

Молодежнаяв марте проведет товарищеские матчи против команд

Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Товарищеские матчи будут сыграны в рамках учебно-тренировочного сбора в испанской Марбелье, который пройдет с 23 по 31 марта.

26-го марта россияне встретятся с командой Северной Ирландии, а 30-го марта — с Венгрией. Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее.

«Северная Ирландия уже давно известна, как крепкая, атлетичная и боевая команда. Такой соперник нам очень нужен, так как осенние матчи у нас все будут тяжелыми, важными и решающими. И, наконец, Венгрия — хозяева финального этапа. Нам очень важно уже сейчас окунуться в те скорости и в тот накал напряжённости игр, которые нам предстоят осенью в рамках отборочных встреч чемпионата Европы», — сказал старший тренер молодежной сборной Михаил Галактионов. 0