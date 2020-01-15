«Краснодар» назвал соперников по контрольным матчам

«Краснодар»
«Краснодар»
Первый матч на сборе «Краснодар» проведёт 22 января. Соперником «быков» станет бухарестское «Динамо». 26 января «Краснодар» сыграет с клубом «Яблонец».
Все три тренировочных сбора «Краснодара» пройдут в Испании. С 15 по 26 января команда проведёт первый сбор в городе Эстепона.
Второй сбор состоится в Марбелье с 30 января по 10 февраля. Последний, третий, сбор пройдёт в Марбелье с 13 по 23 февраля.
📅 Спарринги первого сбора 👇— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 15, 2020
Забирайте 😉 Трансляции запланированы 🙌#Сборы2020 #БыкиНаСборах pic.twitter.com/wX00cUUg9A