«Краснодар» назвал соперников по контрольным матчам

проведёт два контрольных матча на первом сборе в Испании, сообщает пресс-служба «быков».

Первый матч на сборе «Краснодар» проведёт 22 января. Соперником «быков» станет бухарестское «Динамо». 26 января «Краснодар» сыграет с клубом «Яблонец».

Все три тренировочных сбора «Краснодара» пройдут в Испании. С 15 по 26 января команда проведёт первый сбор в городе Эстепона.

Второй сбор состоится в Марбелье с 30 января по 10 февраля. Последний, третий, сбор пройдёт в Марбелье с 13 по 23 февраля.

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