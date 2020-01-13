Хави назвал причины отказа «Барселоне»

Бывший футболист, а ныне главный тренер, ранее отказался возглавить каталонцев в ближайшее время.

Одной из основных причин решения специалиста стало желание построить в клубе свой проект с нуля. Испанец хочет провести с коллективом полноценную предсезонную подготовку и не горит желанием браться за работу в середине кампании, сообщает El Mundo Deportivo.

Также 39-летнего специалиста смутил тот факт, что «сине-гранатовые» потребовали от него ответа в максимально сжатые сроки. А Хави хотел воспользоваться возможностью завоевать трофей с «Аль-Саддом».

Кроме того, Хави считает, что его назначение поставило бы в неудобную ситуацию нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде. 0