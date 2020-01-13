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    Хави назвал причины отказа «Барселоне»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Барселона
    Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави, ранее отказался возглавить каталонцев в ближайшее время.

    Одной из основных причин решения специалиста стало желание построить в клубе свой проект с нуля. Испанец хочет провести с коллективом полноценную предсезонную подготовку и не горит желанием браться за работу в середине кампании, сообщает El Mundo Deportivo.

    Также 39-летнего специалиста смутил тот факт, что «сине-гранатовые» потребовали от него ответа в максимально сжатые сроки. А Хави хотел воспользоваться возможностью завоевать трофей с «Аль-Саддом».

  • Хави отказался возглавить «Барселону» в январе
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    • Кроме того, Хави считает, что его назначение поставило бы в неудобную ситуацию нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде. 0

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