«Рома» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

Римскаяпотерпела домашнее поражение от туринского(1:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Роналду в борьбе с Манчини заработал штрафной на левом фланге атаки.

Пауло Дибала навесил со стандартного положения на дальнюю штангу на линию вратарской, где Мерих Демирал ударом фактически коленом отправил мяч в ближний угол ворот «Ромы».

А на 9-й минуте в ворота римлян был назначен пенальти — Верету подарил мяч Дибала в своей штрафной и после этого был вынужден против Пауло фолить.

Криштиану Роналду уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

На 68-й минуте пенальти за игру рукой Алекса Сандро был назначен уже в ворота «Ювентуса». Диего Перотти реализовал удар, сократив отставание «Ромы», но отыграться римляне не сумели.

«Ювентус» выиграл первый круг чемпионата Италии. После 19 туров в активе туринского клуба 48 очков. Занимающий вторую строчку «Интер» набрал 46.

«Рома» опустилась на пятое место таблицы Серии А, покинув зону Лиги чемпионов. У римлян 35 очков. У «Аталанты» столько же, однако бергамцы находятся выше по дополнительным показателям.

19 января «Ювентус» примет «Парму», а «Рома» сыграет в гостях против «Дженоа». 0