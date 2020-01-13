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    «Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А

    «Рома» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Римская «Рома» потерпела домашнее поражение от туринского «Ювентуса» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Роналду в борьбе с Манчини заработал штрафной на левом фланге атаки.

    Пауло Дибала навесил со стандартного положения на дальнюю штангу на линию вратарской, где Мерих Демирал ударом фактически коленом отправил мяч в ближний угол ворот «Ромы».

    А на 9-й минуте в ворота римлян был назначен пенальти — Верету подарил мяч Дибала в своей штрафной и после этого был вынужден против Пауло фолить.

    Криштиану Роналду уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    На 68-й минуте пенальти за игру рукой Алекса Сандро был назначен уже в ворота «Ювентуса». Диего Перотти реализовал удар, сократив отставание «Ромы», но отыграться римляне не сумели.

    «Ювентус» выиграл первый круг чемпионата Италии. После 19 туров в активе туринского клуба 48 очков. Занимающий вторую строчку «Интер» набрал 46.

    «Рома» опустилась на пятое место таблицы Серии А, покинув зону Лиги чемпионов. У римлян 35 очков. У «Аталанты» столько же, однако бергамцы находятся выше по дополнительным показателям.

    19 января «Ювентус» примет «Парму», а «Рома» сыграет в гостях против «Дженоа». 0

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