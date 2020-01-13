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    Морено: «Монако» может обыграть любую команду

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    Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал матч 20-го тура чемпионата Франции с ПСЖ (3:3).

    Роберт Морено
    Роберт Морено

    «Я хочу владеть мячом. Если у вас есть стиль, лучше придерживаться его в каждой игре. Потому что трудно хорошо играть при постоянных изменениях. Я не считаю лигу 1 оборонительным чемпионатом, это неправда.

    Видел много матчей с атакующими командами. Думаем, что можем обыгрывать все команды, в каждом матче. Сказал это своим игрокам. Это наша философия. Но нужно много работать», — цитирует специалиста RMC Sport.

    ПСЖ с 45 очками продолжает лидировать в таблице Лиги 1. «Монако» находится на девятой строчке — 28 очков. 0

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