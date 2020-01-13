Морено: «Монако» может обыграть любую команду

Главный тренерпрокомментировал матч 20-го тура чемпионата Франции с(3:3).

«Я хочу владеть мячом. Если у вас есть стиль, лучше придерживаться его в каждой игре. Потому что трудно хорошо играть при постоянных изменениях. Я не считаю лигу 1 оборонительным чемпионатом, это неправда.

Видел много матчей с атакующими командами. Думаем, что можем обыгрывать все команды, в каждом матче. Сказал это своим игрокам. Это наша философия. Но нужно много работать», — цитирует специалиста RMC Sport.

ПСЖ с 45 очками продолжает лидировать в таблице Лиги 1. «Монако» находится на девятой строчке — 28 очков. 0