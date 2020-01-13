Клуб АПЛ проявляет интерес к игроку «Спартака»

Полузащитникнаходится в сфере интересов, утверждает The Athletic.

Как сообщает источник, скауты английского клуба просматривали 21-летнего чеха на протяжении последних месяцев.

Отмечаются, что «сороки» обеспокоены количеством травмированных игроков и намерены усилиться в зимнее трансферное окно. Помимо Крала «Ньюкасл» следит за полузащитником «Страсбура» Ибрагимом Сиссиоко и хавбеком «Лилля» Тиаго Майей.

Напомним, Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний футболист провел за московский клуб 11 матчей во всех турнирах. Контракт чеха с «красно-белыми» рассчитан до июня 2024 года. 0