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    Клуб АПЛ проявляет интерес к игроку «Спартака»

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    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал находится в сфере интересов «Ньюкасла», утверждает The Athletic.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    Как сообщает источник, скауты английского клуба просматривали 21-летнего чеха на протяжении последних месяцев.

    Отмечаются, что «сороки» обеспокоены количеством травмированных игроков и намерены усилиться в зимнее трансферное окно. Помимо Крала «Ньюкасл» следит за полузащитником «Страсбура» Ибрагимом Сиссиоко и хавбеком «Лилля» Тиаго Майей.

    Напомним, Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний футболист провел за московский клуб 11 матчей во всех турнирах. Контракт чеха с «красно-белыми» рассчитан до июня 2024 года. 0

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