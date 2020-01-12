«Интер» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 19-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Милане, завершилась со счетом 1:1.

«Нерадзурри» вышли вперед уже на 4-й минуте, когда Ромелу Лукаку сделал передачу в чужую штрафную на ход Лаутаро Мартинесу, который мощным ударом пробил мимо Пьерлуиджи Голлини.

Бергамская команда отыгралась на 75-й минуте усилиями Робина Гозенса, который с близкого расстояния в падении поразил чужие ворота.

На 88-й минуте форвард «Аталанты» Луис Мурьель не сумел реализовать пенальти.

В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает первое место (46 очков), а «Аталанта» — пятое (35 очков). 0