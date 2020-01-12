«Ман Сити» забил шесть мячей «Астон Вилле», Агуэро оформил хет-трик

В матче 22-го тура чемпионата Англиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:6.

В составе победителей два гола забил Рияд Марез, а Серхио Агуэро оформил хет-трик, еще один гол на счету Габриэла Жезуса.

Лишь на первой добавленной минуте второго тайма Анвар Эль-Гази «размочил» счет, реализовав пенальти.

«Манчестер Сити» вышел на второе место в таблице АПЛ, набрав 47 очков. От «Ливерпуля» действующий чемпион Англии отстает на 14 очков.

«Астон Вилла» находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 21 очком.

18 января «Манчестер Сити» сыграет дома с «Кристал Пэлас», а бирмингемцы сыграют в гостях с «Брайтоном».