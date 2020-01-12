«Ман Сити» забил шесть мячей «Астон Вилле», Агуэро оформил хет-трик

«Манчестер Сити»
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В составе победителей два гола забил Рияд Марез, а Серхио Агуэро оформил хет-трик, еще один гол на счету Габриэла Жезуса.
Лишь на первой добавленной минуте второго тайма Анвар Эль-Гази «размочил» счет, реализовав пенальти.
«Манчестер Сити» вышел на второе место в таблице АПЛ, набрав 47 очков. От «Ливерпуля» действующий чемпион Англии отстает на 14 очков.
«Астон Вилла» находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 21 очком.
18 января «Манчестер Сити» сыграет дома с «Кристал Пэлас», а бирмингемцы сыграют в гостях с «Брайтоном».
АПЛ. 22-й тур
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:6 (0:4)
Голы: Махрез, 18 (0:1). Махрез, 24 (0:2). Агуэро, 28 (0:3). Габриэл Жезус, 45+1 (0:4). Агуэро, 57 (0:5). Агуэро, 81 (0:6). Эль-Гази, 90+1 — с пенальти (1:6)«Астон Вилла»: Нюланн, Конса, Хос, Мингс, Эль-Мохамади, Дринкуотер (Лансбери, 79), Дуглас Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Грилиш, Тэйлор, Эль-Гази«Манчестер Сити»: Эдерсон, Эрнандес (Гюндоган, 71), Фернандинью (Отаменди, 63), Стоунс, Жоау Канселу, Де Брейне (Фоуден, 63), Сильва, Махрез, Менди, Агуэро, Габриэл ЖезусПредупреждения: Фернандинью, 50. Эль-Гази, 53. Грилиш, 80