Астон Вилла — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.01.2020)

Составы команд:
«Астон Вилла»: Нил Тейлор, Дэниел Дринкуотер, Дуглас Луис, Джек Грилиш, Конор Хурихейн, Эзри Конса, Анвар Эль-Гази, Orjan Nyland, Ахмед Эль-Мухамади Абдель, Kortney Hause, Тайрон Мингс.
«Манчестер Сити»: Джон Стоунс, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Бенжамен Менди, Фернандиньо, Рияд Марез, Жоау Канселу, Эдерсон.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.