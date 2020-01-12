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    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Астон Вилла — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.01.2020)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Астон Вилла Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 19:30 в АПЛ начнётся матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

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    Составы команд:

    «Астон Вилла»: Нил Тейлор, Дэниел Дринкуотер, Дуглас Луис, Джек Грилиш, Конор Хурихейн, Эзри Конса, Анвар Эль-Гази, Orjan Nyland, Ахмед Эль-Мухамади Абдель, Kortney Hause, Тайрон Мингс.

    «Манчестер Сити»: Джон Стоунс, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Бенжамен Менди, Фернандиньо, Рияд Марез, Жоау Канселу, Эдерсон.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

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