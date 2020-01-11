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    Transfermarkt снизил стоимость Месси

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    Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    До недавнего времени аргентинца оценивали в 160 миллионов евро, теперь же — в 140 миллионов.

    В списке самых дорогих футболистов мира 32-летний аргентинец опустился на восьмое место. Больше капитана «Барсы» стоят только Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» (200 млн), Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» и Неймар из «Пари Сен-Жермен» (оба — по 160 млн), Садио Мане и Мохамед Салах из «Ливерпуля», Гарри Кейн из «Тоттенхэма» и Кевин Де Брейне из «Манчестер Сити» (все — по 150 млн).

    В текущем сезоне Месси сыграл в составе «Барселоны» 20 матчей, забил 16 мячей и сделал девять результативных передач. 0

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