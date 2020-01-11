Transfermarkt снизил стоимость Месси

Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость капитана

До недавнего времени аргентинца оценивали в 160 миллионов евро, теперь же — в 140 миллионов.

В списке самых дорогих футболистов мира 32-летний аргентинец опустился на восьмое место. Больше капитана «Барсы» стоят только Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» (200 млн), Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» и Неймар из «Пари Сен-Жермен» (оба — по 160 млн), Садио Мане и Мохамед Салах из «Ливерпуля», Гарри Кейн из «Тоттенхэма» и Кевин Де Брейне из «Манчестер Сити» (все — по 150 млн).

В текущем сезоне Месси сыграл в составе «Барселоны» 20 матчей, забил 16 мячей и сделал девять результативных передач. 0