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    Известны соперники «Локомотива» на первых зимних сборах

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    Официальный сайт московского «Локомотива» сообщил о том, какие соперники будут у команды на первых зимних сборах в Испании.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Подопечные Юрия Семени будут проводить тренировочный сбор с 14 по 27 января. В этот период команда встретится с тремя соперниками. 20 января «красно-зеленые» сыграют с румынский «Стяуа». 23 января состоится матч с хорватским «Осиеком». 26 января «Локомотив» сыграет с корейский коллективом «Чонбук».

    Как сообщается на сайте «железнодорожников», время начала поединков будет опубликовано ближе к их началу.

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