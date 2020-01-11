Известны соперники «Локомотива» на первых зимних сборах

Официальный сайт московскогосообщил о том, какие соперники будут у команды на первых зимних сборах в Испании.

Подопечные Юрия Семени будут проводить тренировочный сбор с 14 по 27 января. В этот период команда встретится с тремя соперниками. 20 января «красно-зеленые» сыграют с румынский «Стяуа». 23 января состоится матч с хорватским «Осиеком». 26 января «Локомотив» сыграет с корейский коллективом «Чонбук».

#РЖДТренировочныеСборы всё ближе 💪🏼

В Испании мы проведём три контрольных матча:

🇷🇴 20.01 — «Стяуа», Румыния

🇭🇷 23.01 — «Осиек», Хорватия

🇰🇷 26.01 — «Чонбук», Корея

Время начала встреч мы сообщим дополнительно. pic.twitter.com/aQqNijDQt2 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 11 января 2020 г.

Как сообщается на сайте «железнодорожников», время начала поединков будет опубликовано ближе к их началу.

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