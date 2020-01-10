Слуцкий: У меня нет информации, что Игнатьев — проблемный игрок

Главный тренер «Рубина»прокомментировал приобретение форварда

Нападающий перешел в казанский клуб из «Краснодара» в конце декабря. Сумма трансфера составила 7 млн евро.

«В чем его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он является проблемным игроком, значит, вы знаете больше меня (улыбается).

По моей информации, Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране. Много раз это он доказывал.

Об этом говорит и его статистика в "Краснодаре", молодежных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался.

Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что это не произойдет», — сказал Слуцкий «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне Игнатьев провел 19 матчей за «быков» и забил 5 голов. 0