ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПланы на зиму: «Ростов»
  • 20:53
    • «Барселона» договорилась с Вальверде об уходе
  • 21:48
    • ЦСКА победил «Куньлунь», Капризов оформил дубль
  • 21:25
    • Третьяков и Никитина одержали победы на этапе КМ по скелетону во Франции
  • 20:59
    • Рублёв стал финалистом турнира в Дохе
  • 20:31
    • «Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в Уфе
    Все новости спорта

    Слуцкий: У меня нет информации, что Игнатьев — проблемный игрок

    Футбол Рубин Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал приобретение форварда Ивана Игнатьева.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Нападающий перешел в казанский клуб из «Краснодара» в конце декабря. Сумма трансфера составила 7 млн евро.

    «В чем его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он является проблемным игроком, значит, вы знаете больше меня (улыбается).

    По моей информации, Игнатьев является одним из самых талантливых футболистов в стране. Много раз это он доказывал.

    Об этом говорит и его статистика в "Краснодаре", молодежных и всех юношеских сборных. С его проблемностью я пока не сталкивался.

    Если вдруг столкнусь, тогда и буду реагировать, но я уверен, что это не произойдет», — сказал Слуцкий «Спорт-Экспрессу».

    В текущем сезоне Игнатьев провел 19 матчей за «быков» и забил 5 голов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Планы на зиму: «Краснодар»
  • Вчера в 22:57
    •
  • Прогноз
  • «Шеффилд» — «Вест Хэм»
  • 1.60
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Потерпит ли Мойес первое поражение во главе «Вест Хэма»?
  • «Шеффилд» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кто станет главным конкурентом ПСЖ?
  • «Ренн» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Остановит ли Моуринью победную поступь «Ливерпуля»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мурад Мусаев Футбол Планы на зиму: «Краснодар»Как Мураду Мусаеву подготовиться к борьбе за Лигу чемпионов Вчера в 22:570
  • 16:32
    • Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли «Дакар»
  • 14:11
    • Глазырина выиграла короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU
  • 22:58
    • Слуцкий: У меня нет информации, что Игнатьев — проблемный игрок
    Хоккеисты «Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Гол Гурьянова, три очка Панарина и сейв МерзликинаОбзор матчей НХЛ за 10 января 12:120
  • Экспресс дня

  • Клопп снова обыграет Моуринью?
  • 4.74
    •
  • 22:49
    • Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
  • 22:39
    • «Химкам» уступили «Зениту» в матче Евролиги
  • 22:12
    • «Сочи» по буллитам одолел «Спартак»
    Зинедин Зидан Футбол Зидан пошел по стопам Гвардиолы. «Реал» поиздевался над «Валенсией»В главном поединке футбольного вечера накануне «Реал» добыл путевку в финал Суперкубка Испании Вчера в 14:020
  • 21:56
    • «Йокерит» на своем льду победил «Северсталь»
  • 21:33
    • «Витязь» в Минске проиграл «Динамо»
  • 17:53
    • «Сибирь» дома обыграла «Локомотив»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.10
  • Прогноз на матч Ренн — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шеффилд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Норвич Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Лидс — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Челси — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие