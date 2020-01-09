Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по Шкурину

Генеральный директор московского ЦСКАпрокомментировал переход белорусского форварда

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ», в составе которого провел 26 матчей и забил 19 голов.

«Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту.

Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси уже неплохое достижение.

Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта», — цитирует Бабаева «Чемпионат». 0