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    Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по Шкурину

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    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход белорусского форварда Ильи Шкурина.

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев

    В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ», в составе которого провел 26 матчей и забил 19 голов.

    «Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту.

    Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси уже неплохое достижение.

    Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта», — цитирует Бабаева «Чемпионат». 0

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