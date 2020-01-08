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    Флетчер: Линделёф выглядел жалко. Особенно против Рияда Мареза

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    Шотландец Даррен Флетчер, выступавший в «Манчестер Юнайтед», поделился своими впечатлениями от манкунианского дерби, в котором «Манчестер Сити» выиграл у «красных дьяволов» со счетом 1:3. Флетчер оценил игру защитника Виктора Линделефа.

    Виктор Линделеф
    Виктор Линделеф

    «Линделёф выглядел жалко. Особенно против Рияда Мареза. Он неторопливо возвращается назад, поскальзывается и не помогает де Хеа. Если вы так защищаетесь против "Манчестер Сити", у вас нет шансов.

    Это Марез, это не Трой Дини или другой мощный форвард. Линделёф очень слабо выступил, но что меня больше всего раздражало, так это его бег трусцой после ошибки. Просто беги обратно к воротам как можно быстрее. Но что он делал Линделёф? Шёл назад пешком, а "Юнайтед" наказывали за ошибки. Если ты совершаешь ошибки, ты будут последствия. Это не тот уровень. Он просто шёл назад пешком. Я был разочарован», — цитирует шотландца Sky Sports. 0

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