Флетчер: Линделёф выглядел жалко. Особенно против Рияда Мареза

Шотландец, выступавший в, поделился своими впечатлениями от манкунианского дерби, в которомвыиграл у «красных дьяволов» со счетом 1:3. Флетчер оценил игру защитника Виктора Линделефа.

«Линделёф выглядел жалко. Особенно против Рияда Мареза. Он неторопливо возвращается назад, поскальзывается и не помогает де Хеа. Если вы так защищаетесь против "Манчестер Сити", у вас нет шансов.

Это Марез, это не Трой Дини или другой мощный форвард. Линделёф очень слабо выступил, но что меня больше всего раздражало, так это его бег трусцой после ошибки. Просто беги обратно к воротам как можно быстрее. Но что он делал Линделёф? Шёл назад пешком, а "Юнайтед" наказывали за ошибки. Если ты совершаешь ошибки, ты будут последствия. Это не тот уровень. Он просто шёл назад пешком. Я был разочарован», — цитирует шотландца Sky Sports. 0