Маркос Алонсо может перебраться в «Интер»

Маркос Алонсо
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Этот вариант кажется вполне правдоподобным, учитывая, что наставник «синих» Фрэнк Лэмпард чаще использует Эмерсона, чем Алонсо. Кроме того, в январе «аристократы» планируют приобрести еще одного крайнего защитника. Им может стать представитель «Борнмута» Натан Аке.
В трансфере Алонсо заинтересован Антонио Конте, который хорошо знает испанца благодаря работе в составе «пенсионеров». При нем футболист постоянно играл в стартовом составе.
В этом сезоне Алонсо сыграл всего 8 матчей, набрав 2 очка по системе «гол+пас». 0