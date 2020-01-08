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    Маркос Алонсо может перебраться в «Интер»

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    Лондонский «Челси» готов продать крайнего защитника Маркоса Алонсо. По данным The Telegraph, футболистом интересуется миланский «Интер».

    Маркос Алонсо
    Маркос Алонсо

    Этот вариант кажется вполне правдоподобным, учитывая, что наставник «синих» Фрэнк Лэмпард чаще использует Эмерсона, чем Алонсо. Кроме того, в январе «аристократы» планируют приобрести еще одного крайнего защитника. Им может стать представитель «Борнмута» Натан Аке.

    В трансфере Алонсо заинтересован Антонио Конте, который хорошо знает испанца благодаря работе в составе «пенсионеров». При нем футболист постоянно играл в стартовом составе.

    В этом сезоне Алонсо сыграл всего 8 матчей, набрав 2 очка по системе «гол+пас». 0

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