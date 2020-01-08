Маркос Алонсо может перебраться в «Интер»

Лондонскийготов продать крайнего защитника. По данным The Telegraph, футболистом интересуется миланский

Этот вариант кажется вполне правдоподобным, учитывая, что наставник «синих» Фрэнк Лэмпард чаще использует Эмерсона, чем Алонсо. Кроме того, в январе «аристократы» планируют приобрести еще одного крайнего защитника. Им может стать представитель «Борнмута» Натан Аке.

В трансфере Алонсо заинтересован Антонио Конте, который хорошо знает испанца благодаря работе в составе «пенсионеров». При нем футболист постоянно играл в стартовом составе.

В этом сезоне Алонсо сыграл всего 8 матчей, набрав 2 очка по системе «гол+пас». 0