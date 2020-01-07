Слуцкий: Мне сложно что-то советовать Чалову

Главный тренер «Рубина»прокомментировал слухи о возможном отъезде форварда ЦСКАв чемпионат Англии.

«Мне сложно что-то советовать ему. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный.

Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной», — цитирует Слуцкого Sport24.ru.

В текущем сезоне 21-летний воспитанник ЦСКА отыграл 27 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Его контракт с ЦСКА в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 16 млн евро. 0