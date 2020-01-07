«Тоттенхэм» может арендовать Лемара

Лондонскийпопытается арендовать футболиста мадридского. Переход футболиста «шпоры» хотят оформить в январе.

По информации The Independent, Лемар может перейти в «Тоттенхэм» на правах аренды за 6 млн евро. При этом лондонский клуб хочет включить в договор пункт о возможности выкупа за 60 млн евро.

Французский полузащитник выступает за «Атлетико» с июля 2018 года. Футболист перешел к «матрасникам» из «Монако», но так и не смог заиграть. Таким образом, Лемар хочет сменить команду.

В этом сезоне француз провел всего 15 матчей в Примере, причем чаще всего он оказывался на лавке для запасных. 0