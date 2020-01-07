Полузащитник «Челси» перейдет в «Астон Виллу»

Полузащитник «Челси»продолжит карьеру в «Астон Вилле», сообщает SkySports.

Клубы согласовали аренду 29-летнего футболиста, который уже прибыл на базу бирмингемской команды для прохождения медосмотра.

Англичанин должен был приступить к тренировкам с «Челси», вернувшись из аренды в «Бернли», но в итоге планы были пересмотрены в связи с договоренностью с «вилланами».

Дринкуотер находился в аренде в «Бернли» с 8 августа 2019 года, соглашение действовало до 6 января 2020 года.

В сентябре прошлого года Дринкуотер поучаствовал в драке возле ночного клуба, из-за чего пропустил несколько недель, травмировав лодыжку. 0