«Реал» договорился о трансфере хавбека «Фламенго»

Полузащитник бразильскогопродолжит карьеру в мадридском, сообщает Marca.

Источник утверждает, что стороны уже обо всем договорились. Трансфер хавбека обойдется «сливочным» в 30 миллионов евро, однако перейдет он в стан испанцев лишь после своего 18-го дня рождения, чтобы избежать проблем с ФИФА из-за подписания несовершеннолетнего.

Отмечается, что изначально «Фламенго» хотел получить за юного футболиста 70 миллионов евро. Рейньер не сразу перейдет в основную команду, проведя некоторое время в резервной «Реал Кастилье».

В минувшем сезоне бразильской Серии А Рейниер в 14 матчах забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. 0