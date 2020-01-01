«Манчестер Сити» — «Эвертон»: счет матча 2:1, обзор голов

Габриэл Жезус
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«Горожане» открыли счет на 51-й минуте усилиями Габриэла Жезуса, который нанес точный удар в верхний угол чужих ворот.
Спустя семь минут Жезус оформил дубль, воспользовавшись передачей Рияда Мареза.
«Ириски» ответили голом Ришарлисона на 71-й минуте. Бразилец на дальней штанге замкнул прострел Тео Уолкотта.
АПЛ. 21-й тур
«Манчестер Сити» — «Эвертон» — 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 — 51 Габриэл Жезус, 2:0 — 58 Габриэл Жезус, 2:1 — 71 Ришарлисон«Манчестер Сити»: Браво, Менди, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Фернандиньо, де Брюйне, Фоден (Сильва, 83), Гюндоган, Родри Эрнандес, Марез (Стерлинг, 90), Габриэл Жезус«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн (Уолкотт, 59), Мина, Динь, Сидибе, Дэвис, Делф, Ришарлисон, Сигурдссон (Кин, 66), Холгейт, Кэлверт-ЛьюинПредупреждения: Мина (30), Делф (69), Дэвис (79), Кэлверт-Льюин (86)
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место (44 очка), а «Эвертон» — десятое (25 очков). 0