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    Гвардиола: «Манчестер Сити» был лучшей командой Англии за десятилетие

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    Пеп Гвардила заявил, что «Манчестер Сити» был лучшей командой десятилетия в Англии.

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    «Я думаю, что "Манчестер Сити" в последнее десятилетие был лучшей командой с точки зрения набранных очков, с точки зрения забитых голов, титулов и всего остального. Поэтому я поздравляю "Манчестер Сити" с этим.

    Поздравляю всех людей, работающих здесь. В Англии они сражались с огромными "слонами" — большими клубами с самой большой историей. Последние десять лет мы были среди них. Это удивительно», — сказал Гвардиола.

    «Сейчас люди говорят, что 2019-й был катастрофой, но в том году мы выиграли четыре трофея, так что это был невероятный год для нас», — добавил испанец. 0

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